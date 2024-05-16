Деннис Шредер об уходе Гордона Херберта из сборной Германии: «Очень жаль, что мне не сообщили об этом»

Деннис Шредер резко высказался об уходе Гордона Херберта из сборной Германии.

Контракт с главным тренером сборной Германии будет расторгнут после олимпийского турнира в Париже. 65-летний канадский специалист хочет продолжить карьеру на клубном уровне.

«Горди позвонил мне два дня назад и сказал: «Послушай, вот как было решено». Очень жаль, что руководство сборной не связалось со мной и не сообщило об этом.

Не думаю, что кто-то из нашей команды знал об этом, и я считаю, что, конечно, нужно было поговорить с капитаном, чтобы я мог сообщить своим ребятам. Конечно, я желаю ему всего наилучшего», – сказал разыгрывающий «Бруклина» и сборной Германии.