Хэйден Далтон официально остался в «Самаре» еще на год

Теги переходы Единая лига ВТБ Самара Хэйден Далтон Баскетбол

Хейден Далтон продолжит выступать за «Самару».

«Самара» официально объявила о подписании нового годового контракта с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном (27 лет, 206 см).

«Очень рад вернуться в Самару и Единую Лигу ВТБ еще на один сезон! Единая Лига ВТБ — это турнир очень хорошего уровня, здесь в каждой игре ты должен показывать свой максимум. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем выступить еще лучше и достичь всех наших целей. Самара — прекрасное место для жизни, а фанаты тут просто потрясающие. Вперед, «Самара»! – сказал американский игрок.

В сезоне-2023/24 Далтон сыграл во всех 45 матчах «Самары», в 11 из них выйдя в стартовом составе. Показатели американца составили 9,6 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.

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