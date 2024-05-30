Хэйден Далтон официально остался в «Самаре» еще на год

Хейден Далтон продолжит выступать за «Самару».

«Самара» официально объявила о подписании нового годового контракта с тяжелым форвардом Хэйденом Далтоном (27 лет, 206 см).

«Очень рад вернуться в Самару и Единую Лигу ВТБ еще на один сезон! ВТБ — это турнир очень хорошего уровня, здесь в каждой игре ты должен показывать свой максимум. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем выступить еще лучше и достичь всех наших целей. Самара — прекрасное место для жизни, а фанаты тут просто потрясающие. Вперед, « »! – сказал американский игрок.

В сезоне-2023/24 Далтон сыграл во всех 45 матчах «Самары», в 11 из них выйдя в стартовом составе. Показатели американца составили 9,6 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата в среднем за встречу.