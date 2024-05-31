Бывший игрок НБА и Единой лиги ВТБ Дрю Гордон погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет

Дрю Гордон погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

Старший брат звезды НБА Аарона Гордона из «Денвера» попал в аварию в Портленде, штат Орегон, в четверг.

В сезоне-14/15 Гордон провел 9 матчей за «Филадельфию». В Единой лиге ВТБ в разные годы Дрю выступал за «Зенит», «Зелена-Гуру», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Бигмен признавался MVP месяца и дважды приглашался на Матч всех звезд.

Уроженец Сан-Хосе за время профессиональной карьеры также выступал в G-лиге, Сербии, Италии, Турции, Франции, Литве, Польше и Украине.

У Гордона остались жена и трое детей.