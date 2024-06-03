Кайри Ирвинг о финале НБА: «Я здоров, у меня нет винтов в колене, я не сижу на обезболивающих и антибиотиках»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от финала и дал совет молодым игрокам.

«Я здоров. У меня нет двух винтов в колене. Не приходится пить антибиотики и сидеть на обезболивающих. Это часть спорта, но нездоровая часть. Хорошо быть в порядке и уверенным в себе.

Хочу пожелать нашим молодым игрокам наслаждаться моментом. Не позволять психологическим моментам и влиянию медиа отвлечь их от игры или внести разлад в команду. Весь мир будет на них смотреть. Пытаться найти малейшие изъяны и ошибки. Так что надо найти свой фундамент и придерживаться его. Все остальное – просто бизнес», –  заключил разыгрывающий «Далласа».

«Мэверикс» встретятся с «Селтикс» в финале НБА.

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2 комментария
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Я только сейчас осознал, что Кайри уже ветеран...
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Монстр. Слезть с обезболов это сильно. Тем более в САСШ. Тем более в НБА.
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