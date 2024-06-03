Кайри Ирвинг о Кобе Брайанте: «Его уроки жизни вышли за пределы баскетбола, спорта, бизнеса и сферы развлечений»

Теги Даллас Кобе Брайант НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг тепло отозвался о Кобе Брайанте и назвал его наставником.

«Не знаю, теряли ли вы когда-нибудь ментора. Даже если вы не разговаривали каждый день, между вами образовывалась связь, которая всегда ощущалась. Не только сам Кобе Брайант, но и его семья, они поддерживали меня. Я скучаю по нему каждый день, вместе с остальными его болельщиками по всему миру.

Он был большой личностью, и знал о своих суперсилах. Они не ограничивались баскетбольной площадкой. Распространялись на его подход к жизни, к воодушевлению других людей, возможности идти вперед, даже когда ты устал. Его уроки жизни вышли за пределы баскетбола, спорта, бизнеса и сферы развлечений. Они стимулировали мышление нового поколения и помогли ему принять эстафету. И передать ее дальше. Я до сих пор гонюсь за его достижениями. Хотел бы иметь возможность, сидя за этим столом, говорить о нескольких чемпионствах», – заключил Ирвинг.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
после длительных поисков истины...Кайри медленно, но необратимо превращается в постмодерного философа.)
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Особенно его развлечения в Колорадо в 2003 году
Когда ты достигнешь пубертатного возраста, то не будешь таким категоричным в отношении данного вопроса
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий