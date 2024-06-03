Кайри Ирвинг о Кобе Брайанте: «Его уроки жизни вышли за пределы баскетбола, спорта, бизнеса и сферы развлечений»

Кайри Ирвинг тепло отозвался о Кобе Брайанте и назвал его наставником.

«Не знаю, теряли ли вы когда-нибудь ментора. Даже если вы не разговаривали каждый день, между вами образовывалась связь, которая всегда ощущалась. Не только сам , но и его семья, они поддерживали меня. Я скучаю по нему каждый день, вместе с остальными его болельщиками по всему миру.

Он был большой личностью, и знал о своих суперсилах. Они не ограничивались баскетбольной площадкой. Распространялись на его подход к жизни, к воодушевлению других людей, возможности идти вперед, даже когда ты устал. Его уроки жизни вышли за пределы баскетбола, спорта, бизнеса и сферы развлечений. Они стимулировали мышление нового поколения и помогли ему принять эстафету. И передать ее дальше. Я до сих пор гонюсь за его достижениями. Хотел бы иметь возможность, сидя за этим столом, говорить о нескольких чемпионствах», – заключил .