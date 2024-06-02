Джо Маззулла о Луке Дончиче и Кайри Ирвинге: «Нельзя их остановить. Можно защищаться на высоком уровне»

Джо Маззулла порассуждал о будущем финале против «Далласа».

Главный тренер « » ответил на вопрос о защите против звездных баскетболистов «Мэверикс» и .

«Людям нравится концентрироваться на отдельных вещах. Они не видят игру как систему взаимосвязанных компонентов. «Если эти парни играют хорошо, они вас победят». Никто не смотрит на твое нападение, на потери, переход из защиты в нападение, очки второго шанса, реализацию моментов.

Игра пронизана связями. Все не будет зависеть от одного единственного элемента. Серия не будет сводиться к защите против этих двух парней. Нельзя их полностью остановить. Можно защищаться на высоком уровне и показывать законченную, цельную игру.

Они провели 9 близких матчей, мы – 4. Первые три с половиной четверти так же важны, как последние 2 минуты.

Так что мы должны показать цельный баскетбол и понимать, как каждое владение влияет на игру. Мы не сможем остановить Дончича и Ирвинга, они набирают очки, это их специализация. Но если мы не разберемся с тем, что находится в зоне нашего контроля, то не получим победного преимущества», – заключил .

«Селтикс» сыграют с «Мэверикс» в финале .