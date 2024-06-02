Деррик Уайт: «У нас отличный баланс серьезности и радости от игры»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт поделился ощущениями от баскетбола «Селтикс».

«У нас отличный баланс серьезности, все игры важны, и радости от игры, возможности улыбаться, получать удовольствие. «Трик-шоты» и другие элементы красочного баскетбола. Нам удалось провести сезон, сохраняя позитивные эмоции. Счастлив каждому дню в этой организации», – заявил защитник «Бостона».

Уайт набирает 17,8 очка, 4,1 подбора и 4,6 передачи при 47,1% реализации бросков с игры и 40,7% из-за трехочковой линии в среднем в этом розыгрыше плей-офф.

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финале.

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