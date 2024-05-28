Деррик Уайт о Джейлене Брауне: «Он нереальный и становится лучше с каждым годом»
Деррик Уайт высказался о партнере по команде Джейлене Брауне.
«Он нереальный.
Я знал, что он нереальный игрок, когда пришел в эту команду, но самое замечательное в Джей Би то, что он становится лучше с каждым годом, проведенным в этой лиге.
Он провел фантастически всю серию на обеих сторонах площадки, и я рад играть с ним в одной команде», – сказал защитник «Бостона».
Браун был признан MVP финальной серии Восточной конференции.