Деррик Уайт о Джейлене Брауне: «Он нереальный и становится лучше с каждым годом»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт высказался о партнере по команде Джейлене Брауне.

«Он нереальный.

Я знал, что он нереальный игрок, когда пришел в эту команду, но самое замечательное в Джей Би то, что он становится лучше с каждым годом, проведенным в этой лиге.

Он провел фантастически всю серию на обеих сторонах площадки, и я рад играть с ним в одной команде», – сказал защитник «Бостона».

Браун был признан MVP финальной серии Восточной конференции.

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