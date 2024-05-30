Эван Тернер: «Если поставить Джейлена Брауна в любую из команд Топ-4, она будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул»
Эван Тернер считает Джейлена Брауна недооцененным.
«Считаю, что Джейлена Брауна недооценивают, потому что если поставить его в любую команду из Топ-4, она будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул.
Что я заметил в его игре, он не пытается выбросить 10 трехочковых, идет в проход, бросает со средней, играет в изоляции. Он бросает из-за дуги, если оказывается в удобной позиции.
В этом году Джейлен и Джейсон Тейтум заставили весь мир обратить на себя внимание», – заключил бывший игрок.
«Бостон» прошел в финал плей-офф НБА, победив «Индиану» 4-0.
По факту сейчас он действительно делает то, что нужно, прекрасно врывается в краску, стало гораздо меньше потерь и глупых бросков, в защите 1 в 1 играет прекрасно. Считаю, что сейчас Браун действительно на топовом уровне играет