Эван Тернер: «Если поставить Джейлена Брауна в любую из команд Топ-4, она будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул»

Эван Тернер считает Джейлена Брауна недооцененным.

«Считаю, что недооценивают, потому что если поставить его в любую команду из Топ-4, она будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Что я заметил в его игре, он не пытается выбросить 10 трехочковых, идет в проход, бросает со средней, играет в изоляции. Он бросает из-за дуги, если оказывается в удобной позиции.

В этом году Джейлен и заставили весь мир обратить на себя внимание», – заключил бывший игрок.

« » прошел в финал плей-офф , победив «Индиану» 4-0.