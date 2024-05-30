Эван Тернер: «Если поставить Джейлена Брауна в любую из команд Топ-4, она будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул»

Теги Бостон Индиана НБА Эван Тернер НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Эван Тернер считает Джейлена Брауна недооцененным.

«Считаю, что Джейлена Брауна недооценивают, потому что если поставить его в любую команду из Топ-4, она будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Что я заметил в его игре, он не пытается выбросить 10 трехочковых, идет в проход, бросает со средней, играет в изоляции. Он бросает из-за дуги, если оказывается в удобной позиции.

В этом году Джейлен и Джейсон Тейтум заставили весь мир обратить на себя внимание», – заключил бывший игрок.

«Бостон» прошел в финал плей-офф НБА, победив «Индиану» 4-0.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гений! У чела самый большой контракт в истории, странно если бы было иначе
0
0
0
Kрасивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!
0
0
0
Ответ Gaylord Focker
Гений! У чела самый большой контракт в истории, странно если бы было иначе
Ну в общем до этого сезона и ПО в частности, были огромные вопросы к нему и его контракту и совсем не факт был, что он поменяется в лучшую сторону, да и ситуаций при которых игроки не играют на свои контракты достаточно.
По факту сейчас он действительно делает то, что нужно, прекрасно врывается в краску, стало гораздо меньше потерь и глупых бросков, в защите 1 в 1 играет прекрасно. Считаю, что сейчас Браун действительно на топовом уровне играет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий