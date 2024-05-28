Димитрис Итудис – основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»

«Барселона» нацелилась на Димитриса Итудиса.

Каталонский клуб рассматривает греческого специалиста как основного претендента на должность главного тренера, сообщает Sport24.gr.

После поражения от «Олимпиакоса» в серии плей-офф (2-3) « » всерьез задумалась о смене главного тренера, поскольку не справился с поставленной задачей.

В среду, 29 мая, «Барса» начнет финальную серию ACB против «Реала».