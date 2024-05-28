Димитрис Итудис – основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Рожер Гримау чемпионат Испании Димитрис Итудис Баскетбол

«Барселона» нацелилась на Димитриса Итудиса.

Каталонский клуб рассматривает греческого специалиста как основного претендента на должность главного тренера, сообщает Sport24.gr.

После поражения от «Олимпиакоса» в серии плей-офф Евролиги (2-3) «Барселона» всерьез задумалась о смене главного тренера, поскольку Рожер Гримау не справился с поставленной задачей.

В среду, 29 мая, «Барса» начнет финальную серию ACB против «Реала».

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6 комментариев
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Флик мимо??
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Лапортизм зашкаливает в головах... У вас коренной Паскуаль свободен, который готов грызть паркет ради любимого города и команды. Но нет, принесите Итудиса, он нам все концовки просрёт...
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😆🙈😂
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Итудис в Риверса превратился. ничто не мешает быть на плаву)
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Хуже и не придумаешь
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Уточнение: Барса 29 мая начнет полуфинальную серию с Реалом.
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