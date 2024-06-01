Тренер и игроки «Барселоны» выразили недовольство судейством после 2-го матча серии с «Реалом»

Во 2-й встрече полуфинальной серии АСВ «Реал» дома обыграл «Барселону» (104:98).

Главный тренер и некоторые игроки «Барселоны» выразили недовольство судейством и обвинили рефери в двойных стандартах.

«Контакты бесполезны для нашей команды, соперник не получает фолы, в отличие от нас. Я был убежден, что в какой-то момент они свистнут некоторые из этих фолов. Мы думали так с первой минуты. Наверное, глупо, что я говорю это», – заявил Гримау.

По мнению защитника «Барсы» , команде удавалось навязывать борьбу «настолько, насколько это позволяли судьи».

«Судьи пристально следят за нашей скамейкой запасных, хотя скамейка запасных « » делает то же самое. Они дали нам технический за то, что мы попытались обратить внимание на пробежку.

Такие вещи дестабилизируют. Если они одинаковы для обеих команд, то вы принимаете это. Но когда команду судят определенным образом, затем вы поворачиваете голову, а ваш соперник делает то же самое, но они не свистят...» – сказал Абринес.