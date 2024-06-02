Никита Курбанов о счете 3-0 в серии с УНИКСом: «Это не неожиданность, а плоды нашей упорной работы при подготовке к матчам»

Теги ЦСКА Никита Курбанов УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал ход финала Единой лиги ВТБ.

«Это не неожиданность, а плоды нашей упорной работы при подготовке к матчам. Неожиданно это или нет — судить болельщикам.

Пока счет 3–0, он не окончательный. Праздновать раньше времени — не дело. Нам надо отдохнуть и с максимальной концентрацией подойти к четвертой игре», – заявил Курбанов.

ЦСКА попытается завершить финальную серию во втором домашнем матче с УНИКСом и вернуть титул чемпиона впервые с 2021 года.

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