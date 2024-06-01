Виктор Кейру: «80%, что ЦСКА выиграет четвертый матч и возьмет в воскресенье титул»

Виктор Кейру дал прогноз на 4-й матч финальной серии ЦСКА – УНИКС (3-0).

« , конечно, сейчас чувствует себя довольно уверенно. Думаю, шансов перевезти серию в Казань у УНИКСа немного. Тем не менее третий матч показал, что казанцы, несмотря на серьезное поражение во второй игре, отнюдь не деморализованы.

В принципе в четвертом матче может произойти что угодно. Когда команде нечего терять, она может сыграть очень раскрепощенно и удачно. Но может быть и обратная картина: игроки понимают, что серию вряд ли удастся вернуть, и мотивация у них падает.

Никто не может предсказать, как поведет себя УНИКС. Но я знаю одно: ЦСКА сейчас супермотивирован, команда два раза подряд проиграла Единую лигу ВТБ, так что сейчас она очень хочет вернуть титул обратно. У армейцев будет очень серьезная мотивация. Думаю, 80%, что ЦСКА выиграет четвертый матч и возьмет в воскресенье титул», — сказал бывший игрок ЦСКА и .