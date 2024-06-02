«Виртус», «Жальгирис» и «Црвена Звезда» поборются за Рэйджона Такера

Теги Жальгирис возможные переходы Денвер Милуоки Филадельфия Црвена Звезда НБА Юта чемпионат Италии Адриатическая лига Виртус Рейер Венеция Рэйджон Такер Баскетбол

Рэйджон Такер может покинуть «Венецию».

26-летний американский защитник набирал 14,7 очка, 4,2 подбора и 2,1 передачи при 48,7% точности с игры, 36,9% трехочковых и 78,1% штрафных в матчах итальянского чемпионата.

«Венеция» хочет сохранить защитника в составе команды, но игроком интересуются «Виртус», «Жальгирис» и «Црвена Звезда».

Такер провел первые три сезона своей карьеры в НБА, отыграв в общей сложности 39 матчей за «Юту», «Филадельфию», «Денвер» и «Милуоки».

Его показатели – 3 очка и 1 подбор за 7,7 минуты в среднем за матч.

«Венеция» уступила «Виртусу» со счетом 1-3 в полуфинале чемпионата Италии и закончила выступление в сезоне.

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