«Виртус», «Жальгирис» и «Црвена Звезда» поборются за Рэйджона Такера

Рэйджон Такер может покинуть «Венецию».

26-летний американский защитник набирал 14,7 очка, 4,2 подбора и 2,1 передачи при 48,7% точности с игры, 36,9% трехочковых и 78,1% штрафных в матчах итальянского чемпионата.

«Венеция» хочет сохранить защитника в составе команды, но игроком интересуются « », « » и « ».

провел первые три сезона своей карьеры в , отыграв в общей сложности 39 матчей за «Юту», «Филадельфию», «Денвер» и «Милуоки».

Его показатели – 3 очка и 1 подбор за 7,7 минуты в среднем за матч.

«Венеция» уступила «Виртусу» со счетом 1-3 в полуфинале чемпионата Италии и закончила выступление в сезоне.