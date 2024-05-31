Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали в сумме 72 очка в 5-м матче, «Даллас» победил «Миннесоту»

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» победил «Миннесоту» в пятом матче серии – 124:103, 4-1.

В составе «Мэверикс» звездные защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали в сумме 72 очка.

Дончич набрал 20 очков уже в первой четверти, итоговый показатель – 36 очков (личный рекорд в плей-офф-2024). Также в активе словенца 10 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 14 из 22 с игры.

На счету Ирвинга 36 очков, 4 подбора и 5 передач при 14 из 27 с игры.

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7 комментариев
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Разобрались сегодня, серию закрыли- красавцы🔝
+10
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+10
Европеец разрывает лигу :)) а за Кайри отдельно рад. Наконец-то нашел вновь себя
+8
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Лука и Кайри лучшие ,буду заних болеть в финале
+3
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+3
Лучший дуэт лиги и не надо завидовать )))
+4
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Разобрались сегодня, серию закрыли- красавцы🔝
+2
0
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Тандем, который привёз Даллас в финал НБА.
+1
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Хочется чтобы Кайри не потерял себя в финале
+1
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