Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали в сумме 72 очка в 5-м матче, «Даллас» победил «Миннесоту»

«Даллас» победил «Миннесоту» в пятом матче серии – 124:103, 4-1.

В составе «Мэверикс» звездные защитники и набрали в сумме 72 очка.

Дончич набрал 20 очков уже в первой четверти, итоговый показатель – 36 очков (личный рекорд в плей-офф-2024). Также в активе словенца 10 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 14 из 22 с игры.

На счету Ирвинга 36 очков, 4 подбора и 5 передач при 14 из 27 с игры.