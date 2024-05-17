Лоренцо Браун скорее всего покинет «Маккаби» после окончания сезона

Лоренцо Браун собирается уйти из «Маккаби».

33-летний защитник израильского клуба попал во вторую сборную сезона . На его счету 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в матчах турнира. Браун помог « » выйти в плей-офф и довести серию с « » до решающего 5-го матча.

По информации источников, не собирается продлевать сотрудничество с клубом по личным причинам, скорее всего связанным с идущими военными действиями.

Ранее к баскетболисту уже проявлял интерес « ».