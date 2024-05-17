Лоренцо Браун скорее всего покинет «Маккаби» после окончания сезона

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Лоренцо Браун собирается уйти из «Маккаби».

33-летний защитник израильского клуба попал во вторую сборную сезона Евролиги. На его счету 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в матчах турнира. Браун помог «Маккаби» выйти в плей-офф и довести серию с «Панатинаикосом» до решающего 5-го матча.

По информации источников, Браун не собирается продлевать сотрудничество с клубом по личным причинам, скорее всего связанным с идущими военными действиями.

Ранее к баскетболисту уже проявлял интерес «Реал».

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