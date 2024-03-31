Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Ариса», матч «Панатинаикос» – «Промитеас» перенесен

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли два матча.

«Олимпиакос» выиграл у «Ариса», матч между «Панатинаикосом» и «Промитеасом» перенесен.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 21-1, – 21-2, Перистери – 16-7, – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 9-13, – 9-14, – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-15, – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.