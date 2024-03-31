Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Ариса», матч «Панатинаикос» – «Промитеас» перенесен
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли два матча.
«Олимпиакос» выиграл у «Ариса», матч между «Панатинаикосом» и «Промитеасом» перенесен.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 31 марта, 17.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Питерс (28), Уолкап (11 + 8 передач), Маккиссик (5), Кэнан (3), Фалль (3) – старт; Митру-Лонг (10), Уильямс-Госс (9), Райт (9 + 10 подборов), Ларендзакис (7).
- Дата проведения
- 31 марта, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.
Группа Б
- Дата проведения
- 31 марта, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Лаврион
- Муратос (19 + 6 передач), Moore (16), Торнтон (8), Флэттен (3), Громов (0) – старт; Castañeda (21), Хорклер (12 + 16 подборов), Зарас (9).
Положение команд: АЕК – 9-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-15, Аполлон – 3-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.