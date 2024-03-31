Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Ариса», матч «Панатинаикос» – «Промитеас» перенесен

Теги результаты Арис Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Промитеас Лаврион Кардицас Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошли два матча.

«Олимпиакос» выиграл у «Ариса», матч между «Панатинаикосом» и «Промитеасом» перенесен.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Олимпиакос – Арис 85:77 (15:19, 24:19, 18:19, 28:20)
Дата проведения
31 марта, 17.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Питерс (28), Уолкап (11 + 8 передач), Маккиссик (5), Кэнан (3), Фалль (3) – старт; Митру-Лонг (10), Уильямс-Госс (9), Райт (9 + 10 подборов), Ларендзакис (7).
Арис
Толиопулос (16), Блумбергс (14), Reed (8), Бохоридис (2), де Соуза (2) – старт; Харрелл (13), Персидис (7), Кацивелис (5), Старк (4 + 6 передач), Бэнкстон (4), Слафцакис (2).

Панатинаикос – Промитеас 0:0 (:)
Дата проведения
31 марта, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.

Группа Б

Лаврион – Кардицас 88:95 (18:21, 24:28, 26:21, 20:25)
Дата проведения
31 марта, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча
Лаврион
Муратос (19 + 6 передач), Moore (16), Торнтон (8), Флэттен (3), Громов (0) – старт; Castañeda (21), Хорклер (12 + 16 подборов), Зарас (9).
Кардицас
Мэк (22), Бьюкенен (18 + 9 подборов), Маккаллум (14 + 10 передач), Камберидис (14), Mennenga (6) – старт; Янкович (11 + 8 подборов), Дипларос (5), Христидис (5), Сиберт (0).

Положение команд: АЕК – 9-13, ПАОК – 9-14, Лаврион – 8-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-15, Аполлон – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий