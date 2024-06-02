Лоран Вила занял должность главного тренера «Страсбура»

«Страсбур» взял Лорана Вила на роль главного тренера.

Французский клуб отправил в отставку Массимо Канчелльери после неудачного сезона в чемпионате Франции.

Вила получил награду лучшему тренеру сезона-2022/23 во французском чемпионате LNB за работу в «Шоле».

«Большая честь присоединиться к « » на следующие два сезона. Это хорошо организованный, амбициозный клуб, у которого есть все, чтобы соревноваться и достигать успеха. Мы собираемся построить команду-победительницу», – заявил Вила.