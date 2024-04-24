Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Бурк», «Нанси» встретится с «Виллербаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут пять матчей.

«Метрополитан» примет «Бурк», «Нанси» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Бурк Дата проведения 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Нанси – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Париж – Шоле Дата проведения 24 апреля, 21.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 27-5, – 22-7, – 21-8, Виллербан – 21-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-14, Сен-Кантен – 16-15, Лимож – 16-16, – 15-15, Шоле – 15-15, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, – 12-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.