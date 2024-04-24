Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Бурк», «Нанси» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут пять матчей.
«Метрополитан» примет «Бурк», «Нанси» встретится с «Виллербаном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 22-7, Бурк – 21-8, Виллербан – 21-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-14, Сен-Кантен – 16-15, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-15, Шоле – 15-15, Нанси – 14-16, Ле-Ман – 13-17, Дижон – 12-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.