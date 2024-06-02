Претендент на Топ-5 драфта-2025 НБА Нолан Траоре продлил контракт с «Сен-Кантеном» на 2 года

«Сен-Кантен» переподписал Нолана Траоре на 2 года.

19-летний французский защитник набирал 12,3 очка и 5,8 подбора за 19,6 минуты в чемпионате Франции в сезоне-2023/24.

Траоре может войти в Топ-5 драфта-2025 по прогнозу ESPN.

Защитник отказался от предложений из NCAA.

«Было здорово увидеть интерес со стороны этих команд. Я серьезно к этому отношусь. Это стало наградой за мою работу. Хорошо иметь подобные варианты. Но мне было важно остаться рядом с семьей.

Моя задача в следующем году – выиграть как можно больше матчей и получить высокое место на драфте», – заключил молодой баскетболист.