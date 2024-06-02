Джейсон Тейтум: «Были взлеты и падения, но у меня замечательные воспоминания от Кайри Ирвинга в «Бостоне»

Джейсон Тейтум тепло отозвался о защитнике «Далласа» Кайри Ирвинге.

«Конечно, были взлеты и падения. Но это были мои первые сезоны в лиге. Присутствие суперзвезды в раздевалке помогло мне научиться вести себя и контролировать пространство на этом уровне. Разумеется, на паркете он один из наиболее талантливых парней, которых я видел.

Кажется, что все это было очень давно, но у меня сохранились замечательные воспоминания от Кая в « », – улыбнулся форвард «Селтикс».

Бывшие одноклубники встретятся в финальной серии сезона-2023/24.