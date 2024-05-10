Джи Джи Джексон: «Мне все время приходилось таскать сумку Деррика Роуза»

Джи Джи Джексон рассказал об отношении к новичкам в «Мемфисе».

«Надо мной не сильно издевались. Я кое-что приносил . Приходилось забирать еду для всей команды. И постоянно таскал сумку . Я был единственным новичком, пока не пришел Трей Джемисон», – рассказал 19-летний форвард в подкасте Run it Back.

«Ох, это плохо. Обычно бывает 2-3 человека, можно распределять обязанности. Быть в такой ситуации одному тяжело», – посочувствовал .

провел успешный первый сезон в лиге, набирая 14,6 очка и 4,1 подбора за 25,7 минуты в среднем.