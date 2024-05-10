Джи Джи Джексон о противостоянии с Яннисом Адетокумбо: «Каждый раз, когда я двигался, он хватал меня за бок и щипал со всей силы, было очень больно»
Джи Джи Джексон поделился историей из игры с «Милуоки».
«Яннис Адетокумбо щипал меня за бок.
Я надирал ему задницу. Бросал быстрые трешки. Пэт Беверли вошел в игру. «Я его возьму, возьму». Но я проходил его без проблем. Так что каждый раз, когда я пытался пройти Янниса, он хватал меня за бок и сжимал пальцами со всей силы. Было очень больно», – посмеялся 19-летний форвард «Мемфиса».
«Гриззлис» выиграли сезонную серию в регулярном чемпионате у «Бакс» со счетом 2-0.