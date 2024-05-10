Джи Джи Джексон о противостоянии с Яннисом Адетокумбо: «Каждый раз, когда я двигался, он хватал меня за бок и щипал со всей силы, было очень больно»

Теги Мемфис Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Джи Джи Джексон Баскетбол

Джи Джи Джексон поделился историей из игры с «Милуоки».

«Яннис Адетокумбо щипал меня за бок.

Я надирал ему задницу. Бросал быстрые трешки. Пэт Беверли вошел в игру. «Я его возьму, возьму». Но я проходил его без проблем. Так что каждый раз, когда я пытался пройти Янниса, он хватал меня за бок и сжимал пальцами со всей силы. Было очень больно», – посмеялся 19-летний форвард «Мемфиса».

«Гриззлис» выиграли сезонную серию в регулярном чемпионате у «Бакс» со счетом 2-0.

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