Алекс Родригеc: «Теперь это личное. Схватка за «Миннесоту» может продлиться пять, десять лет»

Глен Тэйлор отказался продавать контрольный пакет акций «Миннесоты».

Сторона покупателей подтвердила свою решимость довести сделку до конца в разговоре с Шэмсом Чаранией.

«Теперь это личное. Схватка за «Тимбервулвз» может продлиться пять, десять лет, сколько угодно. Мы не собираемся сдаваться», – заявил Алекс Родригеc.

«Мы используем все возможности для того, чтобы контракт, которые Глен Тэйлор нарушил, был исполнен. Время, деньги, все, что потребуется», – подтвердил позицию Марк Лор.

Конфликт сторон, скорее всего, будет решаться в суде.