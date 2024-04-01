Алекс Родригеc: «Теперь это личное. Схватка за «Миннесоту» может продлиться пять, десять лет»

Теги Миннесота НБА Глен Тэйлор Алекс Родригес Шэмс Чарания Баскетбол

Глен Тэйлор отказался продавать контрольный пакет акций «Миннесоты».

Сторона покупателей подтвердила свою решимость довести сделку до конца в разговоре с Шэмсом Чаранией.

«Теперь это личное. Схватка за «Тимбервулвз» может продлиться пять, десять лет, сколько угодно. Мы не собираемся сдаваться», – заявил Алекс Родригеc.

«Мы используем все возможности для того, чтобы контракт, которые Глен Тэйлор нарушил, был исполнен. Время, деньги, все, что потребуется», – подтвердил позицию Марк Лор.

Конфликт сторон, скорее всего, будет решаться в суде.

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6 комментариев
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Ответ Chistian Jadson
Это дерьм0 не лучшим образом скажется на результатах команды
вряд-ли. от этих двух челиков можно ожидать примерно такого же урона, как их успехи по сбору денег. пыль
+2
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+2
Это дерьм0 не лучшим образом скажется на результатах команды
+1
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Нынешний будет лучше!
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Эти два 🤡 какие-то
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Ответ Chistian Jadson
Это дерьм0 не лучшим образом скажется на результатах команды
одинаково дерьмовые владельцы для Миньки. пока они судятся есть шансы на титул)
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Ответ Tim Timson
одинаково дерьмовые владельцы для Миньки. пока они судятся есть шансы на титул)
Вспомнишь хоть одну команду которая взяла гайку с беспорядком в офисе руководства ?
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