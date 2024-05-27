«Он врет». Ведущие Inside The NBA отреагировали на слова Таунса о том, что он совершает 1500 бросков в день
Ведущие Inside The NBA считают, что Карл-Энтони Таунс сказал неправду.
После третьего матча финала Западной конференции «Даллас» – «Миннесота» (116:107, 3-0) центровой посетовал на то, что не может почувствовать свой бросок (14 очков, 5 из 18 с игры в воскресенье).
«Остается лишь улыбнуться. Я совершаю 1500 бросков в день. Так хорошо атаковал по ходу плей-офо, уверенность на невероятно высоком уровне. И когда случаются все эти отскоки и мяч не заходит после хороших попыток, то это так обидно. Очень обидно», – заявил Таунс после игры.
Первым в правдивости слов Таунса усомнился Дрэймонд Грин.
«Он врет. Никто не делает 1500 бросков в день», – заявил форвард «Уорриорз».
Его поддержал бывший игрок НБА Кенни Смит.
«Я был шутером. У меня уходило примерно 45 минут на 300 бросков. На 1500 бросков нужно где-то два с половиной часа. Так что говорить такое, что после обычной тренировки ты столько бросаешь – это неправда», – считает Смит.
а в это время Таунс
2,5 часа на 1500 бросков ? Это как?)