«Он врет». Ведущие Inside The NBA отреагировали на слова Таунса о том, что он совершает 1500 бросков в день

Ведущие Inside The NBA считают, что Карл-Энтони Таунс сказал неправду.

После третьего матча финала Западной конференции « » – « » (116:107, 3-0) центровой посетовал на то, что не может почувствовать свой бросок (14 очков, 5 из 18 с игры в воскресенье).

«Остается лишь улыбнуться. Я совершаю 1500 бросков в день. Так хорошо атаковал по ходу плей-офо, уверенность на невероятно высоком уровне. И когда случаются все эти отскоки и мяч не заходит после хороших попыток, то это так обидно. Очень обидно», – заявил Таунс после игры.

Первым в правдивости слов усомнился .

«Он врет. Никто не делает 1500 бросков в день», – заявил форвард «Уорриорз».

Его поддержал бывший игрок НБА Кенни Смит.

«Я был шутером. У меня уходило примерно 45 минут на 300 бросков. На 1500 бросков нужно где-то два с половиной часа. Так что говорить такое, что после обычной тренировки ты столько бросаешь – это неправда», – считает Смит.