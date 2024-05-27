«Он врет». Ведущие Inside The NBA отреагировали на слова Таунса о том, что он совершает 1500 бросков в день

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Кенни Смит Дрэймонд Грин Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Ведущие Inside The NBA считают, что Карл-Энтони Таунс сказал неправду.

После третьего матча финала Западной конференции «Даллас» – «Миннесота» (116:107, 3-0) центровой посетовал на то, что не может почувствовать свой бросок (14 очков, 5 из 18 с игры в воскресенье).

«Остается лишь улыбнуться. Я совершаю 1500 бросков в день. Так хорошо атаковал по ходу плей-офо, уверенность на невероятно высоком уровне. И когда случаются все эти отскоки и мяч не заходит после хороших попыток, то это так обидно. Очень обидно», – заявил Таунс после игры.

Первым в правдивости слов Таунса усомнился Дрэймонд Грин.

«Он врет. Никто не делает 1500 бросков в день», – заявил форвард «Уорриорз».

Его поддержал бывший игрок НБА Кенни Смит.

«Я был шутером. У меня уходило примерно 45 минут на 300 бросков. На 1500 бросков нужно где-то два с половиной часа. Так что говорить такое, что после обычной тренировки ты столько бросаешь – это неправда», – считает Смит.

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15 комментариев
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Карл Давидович Таунс
+19
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+18
Да он сразу по три мячика бросает.
+13
0
+13
https://www.youtube.com/watch?v=QYQZ-unsAUY
а в это время Таунс
+6
0
+6
Цитата не полная Карл Кросфитыч Таунс дальше сообщил, что способен за три-четыре часа сделать 1500 отжиманий, 1200 приседаний и около 3000 упражнений на пресс.
+6
0
+6
Если ты бросаешь по 1500 раз в день, и у тебя 3/22 (символичные цифры) из-за дуги в серии so far, то, может, ну его нахер такие тренировки? Почему бы не потренироваться с тем же Назом Ридом и взять у него пару уроков?
+3
0
+3
Карл-Давидыч Таунс
+2
0
+2
45 минут на 300 бросков.
2,5 часа на 1500 бросков ? Это как?)
+3
-1
+2
Ответ Yony
Ну Кобе вроде бросал 700-1000 каждый день, если верить открытым источникам))
Ага, в этих же источниках пишут про тренировки Гарнета до 3-4 ночи:)
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Ответ fridzon
45 минут на 300 бросков. 2,5 часа на 1500 бросков ? Это как?)
Это когда тебе 2 человека подают мячи а ты просто бросаешь без остановки
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Ну Кобе вроде бросал 700-1000 каждый день, если верить открытым источникам))
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Он же не сказал, что попадает 1500. Он бросает. Попадает 150
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Определили парня
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Ответ Павел Егоров
Ага, в этих же источниках пишут про тренировки Гарнета до 3-4 ночи:)
Вот в это я могу поверить))
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Ответ Павел Егоров
Цитата не полная Карл Кросфитыч Таунс дальше сообщил, что способен за три-четыре часа сделать 1500 отжиманий, 1200 приседаний и около 3000 упражнений на пресс.
Ну приседания и отжимания — это тоже в какой-то мере «на пресс». Еще планку надо упомянуть, и все просуммировать
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Ответ fridzon
45 минут на 300 бросков. 2,5 часа на 1500 бросков ? Это как?)
Кенни говорил, что сам он на тренировках считал не броски, а попадания, и на 300 попаданий у него уходило 45 минут
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