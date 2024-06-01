«Миннесота» готова платить налог ради сохранения нынешнего состава

«Миннесота» хочет сохранить ведущих игроков нынешнего состава.

В сезоне-24/25 девять гарантированных контрактов составят 191 миллион долларов в платежной ведомости «Миннесоты». Второй жесткий потолок в на следующий чемпионат, как ожидается, будет установлен на отметке 189,5 миллиона.

Нынешний владелец «Вулвз» Глен Тэйлор, а также претендующие на приобретение клуба Алекс Родригес и Марк Лор дали понять, что не собираются избавляться от игроков ради того, чтобы избежать выплаты налога.

Превышение второго жесткого потолка накладывает серьезные ограничения на клубы при подписании и обмене игроков.

В сезоне-23/24 « » впервые с 2004 года дошла до финала Западной конференции.