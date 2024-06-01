«Миннесота» готова платить налог ради сохранения нынешнего состава

Теги Миннесота НБА Баскетбол

«Миннесота» хочет сохранить ведущих игроков нынешнего состава.

В сезоне-24/25 девять гарантированных контрактов составят 191 миллион долларов в платежной ведомости «Миннесоты». Второй жесткий потолок в НБА на следующий чемпионат, как ожидается, будет установлен на отметке 189,5 миллиона.

Нынешний владелец «Вулвз» Глен Тэйлор, а также претендующие на приобретение клуба Алекс Родригес и Марк Лор дали понять, что не собираются избавляться от игроков ради того, чтобы избежать выплаты налога.

Превышение второго жесткого потолка накладывает серьезные ограничения на клубы при подписании и обмене игроков.

В сезоне-23/24 «Миннесота» впервые с 2004 года дошла до финала Западной конференции.

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5 комментариев
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Нынешний владелец «Вулвз» Глен Тэйлор, а также претендующие на приобретение клуба Алекс Родригес и Марк Лор дали понять, что не собираются избавляться от игроков ради того, чтобы избежать выплаты налога.

походу суд будет решать кому налог платить)
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сохранить этот состав - мало, это может быть финал конфы, но никак не гайки, а аппетит уже разыгрался
Конли в следующем плей-офф 37 лет, и он основной разыгрывающий, и будет только хуже
с Гобером в плей-офф уже всё окончательно ясно, хороший защитный ролевик, он не прибавит, и не станет полезнее (и ему 32), но занимает 40 млн в платёжке, Таунс выходит на рубеж 50 млн
полагаться только на внутренний резерв (прогресс Эдвардса и Макдениэлса) такое себе, а для обменов нужно кем-то жертвовать
и через год надо платить Риду и Никелу
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Ну как бы Даллас не вынес Миннесоту в серии, то объективно для Миннесоты это квантовый скачок в развитии относительно их исторического выступления. Поэтому если финансы позволяют, то можно идти и дальше. По Таунсу конечно вопросы, но в целом ждем команду в следующем году тоже стабильно сильными в плей офф
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