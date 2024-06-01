Крис Финч: «Уверен в том, что Таунс способен помочь «Миннесоте» достичь желаемого»

Крис Финч выразил поддержку Карлу-Энтони Таунсу.

Главный тренер «Вулвз» считает, что команда способна добиться больших результатов с 28-летним центровым в качестве одного из лидеров.

«Я на 100 процентов верю, что способен помочь нам достичь желаемого», – заявил Финч.

В пяти матчах финала Западной конференции с «Далласом» (1-4) Таунс в среднем набирал 19,6 очка и 8,4 подбора за встречу, реализуя 37,9% с игры и 24,2% из-за дуги.

По итогам регулярного чемпионата Карл-Энтони в среднем набирал 21,8 очка, 8,3 подбора и 3,0 передачи при 50,3% с игры и 41,6% с дальней дистанции.