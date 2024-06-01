Крис Финч: «Уверен в том, что Таунс способен помочь «Миннесоте» достичь желаемого»

Теги Миннесота НБА Крис Финч Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Крис Финч выразил поддержку Карлу-Энтони Таунсу.

Главный тренер «Вулвз» считает, что команда способна добиться больших результатов с 28-летним центровым в качестве одного из лидеров.

«Я на 100 процентов верю, что Карл-Энтони Таунс способен помочь нам достичь желаемого», – заявил Финч.

В пяти матчах финала Западной конференции с «Далласом» (1-4) Таунс в среднем набирал 19,6 очка и 8,4 подбора за встречу, реализуя 37,9% с игры и 24,2% из-за дуги.

По итогам регулярного чемпионата Карл-Энтони в среднем набирал 21,8 очка, 8,3 подбора и 3,0 передачи при 50,3% с игры и 41,6% с дальней дистанции.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Разве что своим обменом в другую команду
+3
-1
+2
Никогда особо не смотрел за ним. В этом по, само собой, насмотрелся достаточно.
- в посте не играет,
- бросок невнятный
- проход с дуги корявый в стиле пьяного медведя, дриблинга не заметил.
Это наблюдения. В чем фишка то?
Хотя это на фоне Денвера и Далласа
+3
-1
+2
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Разве что своим обменом в другую команду
На КД! Кевин заслужил последний шанс (в санз не верю)!
+1
0
+1
Таунс - вечно перспективный.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий