«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса. Клуб может выбрать его под 22-м номером на драфте

«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса.

«Санз» и 19-летний баскетболист договорились о закрытом просмотровом занятии.

Отмечается, что сын Леброна Джеймса входит в список игроков, которых « » рассматривает в качестве кандидатов на выбор под 22-м номером на драфте-2024.

Джеймс-младший получил более 10 предложений по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая « ».

В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.