«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса. Клуб может выбрать его под 22-м номером на драфте

Теги Лейкерс Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса.

«Санз» и 19-летний баскетболист договорились о закрытом просмотровом занятии.

Отмечается, что сын Леброна Джеймса входит в список игроков, которых «Финикс» рассматривает в качестве кандидатов на выбор под 22-м номером на драфте-2024.

Джеймс-младший получил более 10 предложений по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая «Лейкерс».

В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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8 комментариев
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а вот и разыгрывающий подъехал🙃🙂🙃🙂🙃🙂
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Ответ AlphaBeast
Нуркич, Дюрант, Бил, Букер, Аллен, Бронни Кого убирать? Била, Букера с Дюрантом убирать нельзя. Без центра играть тоже нельзя. Убирать Аллена, который провел отличный сезон, и которому выписали 70 млн тоже не вариант.
Бронни не того калибра новичок, чтобы сходу в старт попасть, особенно в команде со звездами.
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Почему Финикс не дает играть Томасу на позиции разыгрывающего? Он настолько плох, или это просто самодурство?
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Команду в G-лиге создали, туда нужна звезда
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Ответ Максим Макеев
а вот и разыгрывающий подъехал🙃🙂🙃🙂🙃🙂
Нуркич, Дюрант, Бил, Букер, Аллен, Бронни
Кого убирать?
Била, Букера с Дюрантом убирать нельзя. Без центра играть тоже нельзя. Убирать Аллена, который провел отличный сезон, и которому выписали 70 млн тоже не вариант.
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Ответ AlphaBeast
Нуркич, Дюрант, Бил, Букер, Аллен, Бронни Кого убирать? Била, Букера с Дюрантом убирать нельзя. Без центра играть тоже нельзя. Убирать Аллена, который провел отличный сезон, и которому выписали 70 млн тоже не вариант.
а фиг знает
тут сказано было 10 предложений согласился на 2
неужели есть шанс старшего на контракт пенсионера получить у санс🙃
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Ответ shafigullin.manufacture
Почему Финикс не дает играть Томасу на позиции разыгрывающего? Он настолько плох, или это просто самодурство?
А кого убирать тогда? Дюранта, Била, Букера, Нуркича или Аллена?
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Ответ AlphaBeast
А кого убирать тогда? Дюранта, Била, Букера, Нуркича или Аллена?
Ну можно было как минимум дать Томасу сыграть больше в регулярке, чтобы понять. Тут претендент один, это Бил.
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