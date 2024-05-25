«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса. Клуб может выбрать его под 22-м номером на драфте
«Финикс» просмотрит Бронни Джеймса.
«Санз» и 19-летний баскетболист договорились о закрытом просмотровом занятии.
Отмечается, что сын Леброна Джеймса входит в список игроков, которых «Финикс» рассматривает в качестве кандидатов на выбор под 22-м номером на драфте-2024.
Джеймс-младший получил более 10 предложений по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая «Лейкерс».
В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
Кого убирать?
Била, Букера с Дюрантом убирать нельзя. Без центра играть тоже нельзя. Убирать Аллена, который провел отличный сезон, и которому выписали 70 млн тоже не вариант.
тут сказано было 10 предложений согласился на 2
неужели есть шанс старшего на контракт пенсионера получить у санс🙃