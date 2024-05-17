Трэй Янг вызывает интерес у «Лейкерс»

Трэй Янг является кандидатом на обмен из «Атланты».

Многие эксперты считают, что разыгрывающий покинет «Хокс» в это межсезонье.

Инсайдер Yahoo!Sports Джейк Фишер сообщает, что Янг является объектом интереса «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса уже интересовался другим игроком «Атланты» защитником в нынешнем сезоне. Летом у «Лейкерс» будет достаточно активов, чтобы побороться за разыгрывающего.

По мнению инсайдера, обмен будет затруднен тем, что команды будут ждать разрешения ситуации с несколькими другими игроками. Более высокий интерес на рынке будут вызывать защитник « » , форвард « » Пол Джордж и форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм.

Предложения по Янгу, скорее всего, будут ограничены, пока клубы, включая «Лейкерс», не будут уверены в бесперспективности других вариантов.