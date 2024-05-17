Трэй Янг вызывает интерес у «Лейкерс»
Трэй Янг является кандидатом на обмен из «Атланты».
Многие эксперты считают, что разыгрывающий покинет «Хокс» в это межсезонье.
Инсайдер Yahoo!Sports Джейк Фишер сообщает, что Янг является объектом интереса «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса уже интересовался другим игроком «Атланты» защитником Деджонте Мюррэем в нынешнем сезоне. Летом у «Лейкерс» будет достаточно активов, чтобы побороться за разыгрывающего.
По мнению инсайдера, обмен Янга будет затруднен тем, что команды будут ждать разрешения ситуации с несколькими другими игроками. Более высокий интерес на рынке будут вызывать защитник «Кливленда» Донован Митчелл, форвард «Клипперс» Пол Джордж и форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм.
Предложения по Янгу, скорее всего, будут ограничены, пока клубы, включая «Лейкерс», не будут уверены в бесперспективности других вариантов.