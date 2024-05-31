Лука Дончич стал 6-м игроком в истории, кто добрался до финала, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Лука Дончич повторил уникальное достижение плей-офф НБА.

Разыгрывающий «Мэверикс» стал 6-м игроком в истории лиги, кто добрался до финальной серии, лидируя в команде по очкам, подборам и передачам.

Средние показатели Дончича в плей-офф-2024: 28,3 очка, 9,6 подбора и 9,1 передачи за игру.

Ранее подобное удавалось Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012-2015), Николе Йокичу (2023) и Джейсону Тейтуму (2024).

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2 комментария
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Ответ Костя Кот
С Тейтумом заруба будет лютая
один на один ничего не решат
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