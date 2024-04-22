Все команды верхнего посева одержали победы в первых матчах плей-офф впервые с 2013 года

Все первые матчи плей-офф сезона-2023/24 закончились победами хозяев.

Несмотря на упорную борьбу за расстановку в турнирной сетке в финальной части регулярного чемпионата первые матчи закончились в пользу команд, обладающих преимуществом домашней площадки.

« », « », « », « », « », «Клипперс», «Милуоки» и «Оклахома» последовательно одержали верх над клубами с более низким посевом.

Этот результат стал первым с плей-офф сезона-2012/13.