Все команды верхнего посева одержали победы в первых матчах плей-офф впервые с 2013 года

Теги Бостон Кливленд Денвер Клипперс Милуоки Миннесота Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Все первые матчи плей-офф сезона-2023/24 закончились победами хозяев.

Несмотря на упорную борьбу за расстановку в турнирной сетке в финальной части регулярного чемпионата первые матчи закончились в пользу  команд, обладающих преимуществом домашней площадки.

«Кливленд», «Миннесота», «Нью-Йорк», «Денвер», «Бостон», «Клипперс», «Милуоки» и «Оклахома» последовательно одержали верх над клубами с более низким посевом.

Этот результат стал первым с плей-офф сезона-2012/13.

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5 комментариев
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Да там и в НХЛ пока только домашние команды побеждают. Веселуха
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То, что все матчи домашние команды выиграли это ладно, а вот то, что в пяти из них победитель был понятен уже к большому перерыву - удручает. Сегодня, вообще, три выноса случилось из четырех.
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В итоге 2-4 команды снизу должны пройти все таки
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Денвер в тот год играли в сверхбыстром темпе.
А в ПО оказалось, что ГСВ способны в таком темпе играть не хуже. Это был их первый ПО и воины хорошо в нём пошумели.
А самый крутой экшн устроили Чикаго и Бруклин.
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