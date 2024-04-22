Все команды верхнего посева одержали победы в первых матчах плей-офф впервые с 2013 года
Все первые матчи плей-офф сезона-2023/24 закончились победами хозяев.
Несмотря на упорную борьбу за расстановку в турнирной сетке в финальной части регулярного чемпионата первые матчи закончились в пользу команд, обладающих преимуществом домашней площадки.
«Кливленд», «Миннесота», «Нью-Йорк», «Денвер», «Бостон», «Клипперс», «Милуоки» и «Оклахома» последовательно одержали верх над клубами с более низким посевом.
Этот результат стал первым с плей-офф сезона-2012/13.
А в ПО оказалось, что ГСВ способны в таком темпе играть не хуже. Это был их первый ПО и воины хорошо в нём пошумели.
А самый крутой экшн устроили Чикаго и Бруклин.