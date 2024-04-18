Эндрю Уиггинс: «Не беспокоюсь о том, что не контролирую. Могу только работать и тренироваться»

У Эндрю Уиггинса остаются три года и 84,5 миллиона по текущему контракту.

Форвард « » провел худший сезон в своей карьере по игре в нападении. набирал 13,2 очка в среднем в регулярном чемпионате, что на 3 очка ниже прежнего карьерного минимума в первый год в лиге. Форвард реализовал 45,3% бросков с игры и 35,8% трехочковых, что также является худшими показателями за последние годы.

«У меня был неудачный сезон. Мне показалось, что я начал набирать форму во второй половине. Но первую я провалил. На командном уровне мы были хороши во второй части чемпионата. Мы разобрались в нашей игре. Жаль, что все закончилось именно так.

Занимаюсь тем, что я могу изменить. Не волнуюсь о том, что не контролирую. Могу только работать и тренироваться изо всех сил, вот и все», – поделился своими мыслями Уиггинс.

«Уорриорз» закончили выступление в текущем сезоне после поражения от « » (94:118).