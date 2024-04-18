Эндрю Уиггинс: «Не беспокоюсь о том, что не контролирую. Могу только работать и тренироваться»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Эндрю Уиггинс НБА плей-ин Баскетбол

У Эндрю Уиггинса остаются три года и 84,5 миллиона по текущему контракту.

Форвард «Голден Стэйт» провел худший сезон в своей карьере по игре в нападении. Уиггинс набирал 13,2 очка в среднем в регулярном чемпионате, что на 3 очка ниже прежнего карьерного минимума в первый год в лиге. Форвард реализовал 45,3% бросков с игры и 35,8% трехочковых, что также является худшими показателями за последние годы.

«У меня был неудачный сезон. Мне показалось, что я начал набирать форму во второй половине. Но первую я провалил. На командном уровне мы были хороши во второй части чемпионата. Мы разобрались в нашей игре. Жаль, что все закончилось именно так.

Занимаюсь тем, что я могу изменить. Не волнуюсь о том, что не контролирую. Могу только работать и тренироваться изо всех сил, вот и все», – поделился своими мыслями Уиггинс.

«Уорриорз» закончили выступление в текущем сезоне после поражения от «Сакраменто» (94:118).

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не знаю что с скрывают с Уиггинсом, но это определённо на него очень сильно повлияло. Если в себя не придет, то гнать его ссаными тряпками.
+1
-1
0
Выдал сезон всей жизни, получил новый контракт и вернулся к своему обычному состоянию.
+1
-1
0
не хера ему не надо,он и о гайке то не мечтал,в топку
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий