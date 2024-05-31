Брайан Уиндхорст: «Лука Дончич не хотел стать Майклом Джорданом, он хотел быть Лео Месси»

Теги Майкл Джордан Даллас Лионель Месси Реал НБА НБА плей-офф Лука Дончич Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст порассуждал на тему спортсменов похожих на Луку Дончича.

«Он напоминает мне Лео Месси. Звучит странно, но только если вы не знаете, как Месси играет. Лука играл за «Реал», он вырос, болея за футболистов. Он фанател от Месси. Лионель ходит расслабленно, он не всегда активен. Но когда мяч попадает к нему, он моментально меняется и становится поразительным.

Так же играет Лука. Он не выделяется своим атлетизмом. Месси – невысокий парень, не доминирует за счет физических способностей, но одерживает победы за счет мастерства и победного менталитета. Лука имитирует подобный стиль. Он не хотел стать Майклом Джорданом, он хотел быть Лео Месси. И именно так он подходит к баскетболу», – заявил эксперт ESPN.

Защитник «Далласа» Лука Дончич стал MVP финала Западной конференции НБА.

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6 комментариев
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А я скажу, что кто-кто, а Дончич имеет свой уникальный стиль.

И ни на кого он не похож.
Выходит двухметровый лоб с пузцом и в одного всех уничтожает на позиции первого номера.
Не было таких игроков в НБА.
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+7
Лео Месси с темпераментом Криштиану Роналду
+4
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Ответ DVikk
Прям таки не было. У Меджика Джонсона только пузца не было, а так всё сходится.
Ну он совсем по другому играл - в быстром темпе и больше пасуя на партнёров. А Лука играет медленно и хочет с самого начала матча забивать людям в лоб и таким образом деморализовать их.
+3
0
+3
Лука не атлет??? Да в нем здоровья пипец. Он же кабан реальный. Дорт его хоть как-то останавливал, суховеи из Миннесоты вообще и близко его не смогли лимитировать. Эдвардс немного смог усложнить, но Лука за счёт роста и высокого релиза положил 2 с 9 метров и даже Эдвардс притих. По факту Лука сильнее быстрых и быстрее слишком здоровенных: одних продавливает, вторых обходит.
+1
0
+1
Ответ hsmshhzfn5
А я скажу, что кто-кто, а Дончич имеет свой уникальный стиль. И ни на кого он не похож. Выходит двухметровый лоб с пузцом и в одного всех уничтожает на позиции первого номера. Не было таких игроков в НБА.
Прям таки не было. У Меджика Джонсона только пузца не было, а так всё сходится.
+3
-2
+1
Играл всю молодость за Реал и болел за меси. Очень прям сильно верится
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