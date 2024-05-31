Брайан Уиндхорст: «Лука Дончич не хотел стать Майклом Джорданом, он хотел быть Лео Месси»

Брайан Уиндхорст порассуждал на тему спортсменов похожих на Луку Дончича.

«Он напоминает мне Лео Месси. Звучит странно, но только если вы не знаете, как Месси играет. Лука играл за « », он вырос, болея за футболистов. Он фанател от Месси. Лионель ходит расслабленно, он не всегда активен. Но когда мяч попадает к нему, он моментально меняется и становится поразительным.

Так же играет Лука. Он не выделяется своим атлетизмом. Месси – невысокий парень, не доминирует за счет физических способностей, но одерживает победы за счет мастерства и победного менталитета. Лука имитирует подобный стиль. Он не хотел стать , он хотел быть Лео Месси. И именно так он подходит к баскетболу», – заявил эксперт ESPN.

Защитник « » стал MVP финала Западной конференции .