Джейсон Кидд: «Если хочешь разозлить Луку Дончича, начни говорить о «Барселоне»

Джейсон Кидд рассказал, как завел Луку Дончича перед 2-м матчем с «Миннесотой».

«Если хочешь заставить говорить, начни говорить о « ». Если хочешь его разозлить, начни говорить о «Барселоне».

Если вы знаете о соперничестве между «Реалом» и «Барселоной», вы знаете, как раздразнить медведя. Сегодня я пошутил над ним и сказал: «Чувак, думаю, я пойду работать в «Барселону». Ты видел, что они уволили менеджера?» – рассказал главный тренер « ».