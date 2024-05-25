Джейсон Кидд: «Если хочешь разозлить Луку Дончича, начни говорить о «Барселоне»

Теги Даллас Миннесота Джейсон Кидд Барселона Реал НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд рассказал, как завел Луку Дончича перед 2-м матчем с «Миннесотой».

«Если хочешь заставить Луку говорить, начни говорить о «Реале». Если хочешь его разозлить, начни говорить о «Барселоне».

Если вы знаете о соперничестве между «Реалом» и «Барселоной», вы знаете, как раздразнить медведя. Сегодня я пошутил над ним и сказал: «Чувак, думаю, я пойду работать в «Барселону». Ты видел, что они уволили менеджера?» – рассказал главный тренер «Далласа».

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7 комментариев
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Значит Кидду надо ещё 2-раза осталось сильно разозлит Луку))))А если серьезно,очень радует работа Кидда,по итогам 2-матчей 4-удачных челленджа, грамотное взаимодействие больших,отличная защита,быстрые атаки в краске…как же я рад что его продлили.
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Или про пончики пошутить)
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Может Барселона хоть так начнет выигрывать)
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