Тайлер Хирро – Пи Джей Вашингтону: «Ты прошел путь от «Шарлотт» до финала НБА. Поднялся со дна»

Тайлер Хирро восхитился Пи Джей Вашингтоном.

Игрок « » оставил комментарий во время прямой трансляции, которую форвард « » вел после победы в финале Западной конференции с «Миннесотой» (4-1).

«Ты прошел путь от «Шарлотт» до финала . Поднялся со дна, совершив это», – написал .

стал игроком «Мэверикс» перед дедлайном в результате обмена из «Хорнетс». В Шарлотт он выступал с 2019 года.

Пи Джей и Тайлер ранее вместе играли за Кентукки в NCAA.