Тайлер Хирро – Пи Джей Вашингтону: «Ты прошел путь от «Шарлотт» до финала НБА. Поднялся со дна»

Теги Шарлотт Даллас Майами НБА НБА плей-офф соцсети Пи Джей Вашингтон Тайлер Хирро Баскетбол

Тайлер Хирро восхитился Пи Джей Вашингтоном.

Игрок «Майами» оставил комментарий во время прямой трансляции, которую форвард «Далласа» вел после победы в финале Западной конференции с «Миннесотой» (4-1).

«Ты прошел путь от «Шарлотт» до финала НБА. Поднялся со дна, совершив это», – написал Хирро.

Вашингтон стал игроком «Мэверикс» перед дедлайном в результате обмена из «Хорнетс». В Шарлотт он выступал с 2019 года.

Пи Джей и Тайлер ранее вместе играли за Кентукки в NCAA.

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3 комментария
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Понятно, что в Шарлотте привыкли с иронией относиться к результатам своей команды, но, надеюсь, Хиро сам когда-нибудь окажется в Хорнетс )
+1
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Вот если б он с Шарлотт вышел в финал, тогда было бы понятно.
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Ответ Einfach Safari
Понятно, что в Шарлотте привыкли с иронией относиться к результатам своей команды, но, надеюсь, Хиро сам когда-нибудь окажется в Хорнетс )
??? (фото удивленного Ника Янга)
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