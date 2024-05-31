Тайлер Хирро – Пи Джей Вашингтону: «Ты прошел путь от «Шарлотт» до финала НБА. Поднялся со дна»
Тайлер Хирро восхитился Пи Джей Вашингтоном.
Игрок «Майами» оставил комментарий во время прямой трансляции, которую форвард «Далласа» вел после победы в финале Западной конференции с «Миннесотой» (4-1).
«Ты прошел путь от «Шарлотт» до финала НБА. Поднялся со дна, совершив это», – написал Хирро.
Вашингтон стал игроком «Мэверикс» перед дедлайном в результате обмена из «Хорнетс». В Шарлотт он выступал с 2019 года.
Пи Джей и Тайлер ранее вместе играли за Кентукки в NCAA.