«Голден Стэйт» проявляет интерес к Дарвину Хэму

Дарвин Хэм может присоединиться к тренерскому штабу «Уорриорз».

«По данным источников в лиге, недавно у «Уорриорз» был разговор с бывшим главным тренером «Лейкерс» . Из этого вряд ли что-то выйдет, но это говорит о желании «Уорриорз» приобрести именитого ассистента.

Есть основания полагать, что они ищут либо бывшего главного тренера, либо бывшего игрока на эту должность», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

Хэм был уволен с поста главного тренера « » после поражения от «Денвера» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.