«Голден Стэйт» проявляет интерес к Дарвину Хэму

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм может присоединиться к тренерскому штабу «Уорриорз».

«По данным источников в лиге, недавно у «Уорриорз» был разговор с бывшим главным тренером «Лейкерс» Дарвином Хэмом. Из этого вряд ли что-то выйдет, но это говорит о желании «Уорриорз» приобрести именитого ассистента.

Есть основания полагать, что они ищут либо бывшего главного тренера, либо бывшего игрока на эту должность», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

Хэм был уволен с поста главного тренера «Лейкерс» после поражения от «Денвера» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.

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5 комментариев
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Игудала лучше всех
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Ответ Сергей Галынский
А когда физрук успел стать именитым асисстентом?🤔
Когда работал в чемпионском Милуоки
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