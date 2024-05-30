«Голден Стэйт» проявляет интерес к Дарвину Хэму
Дарвин Хэм может присоединиться к тренерскому штабу «Уорриорз».
«По данным источников в лиге, недавно у «Уорриорз» был разговор с бывшим главным тренером «Лейкерс» Дарвином Хэмом. Из этого вряд ли что-то выйдет, но это говорит о желании «Уорриорз» приобрести именитого ассистента.
Есть основания полагать, что они ищут либо бывшего главного тренера, либо бывшего игрока на эту должность», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
Хэм был уволен с поста главного тренера «Лейкерс» после поражения от «Денвера» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.