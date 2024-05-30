Жена Леброна Джеймса: «В школе часто дралась. Приходилось защищаться»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Жена Леброна Джеймса призналась, что часто дралась в школе.

Жена суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса Саванна рассказала в подкасте, как в школе ей часто приходилось защищать себя и участвовать в драках.

«Мне приходилось защищаться. Я часто дралась. Были девушки, которым я почему-то не нравилась. Не знаю, почему я им не нравилась. Им не нравились все мои подруги, это было тяжело. Мы часто дрались.

Но часто я участвовала в драках только потому, что помогала подругам. Мне кажется, что это были не мои драки, потому что я была милой. Мне кажется, что я ладила со всеми», – рассказала Саванна Джеймс.

 

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3 комментария
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1. Я им не нравилась
2. Я ладила со всеми
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Там что то семейное. Мне приходилось защищаться... Я участвовала в драках потому что помогала своим подругам... Я часто дралась... Мне кажется, что я ладила со всеми... Были девушки, которым я не нравилась...
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