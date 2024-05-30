Жена Леброна Джеймса: «В школе часто дралась. Приходилось защищаться»

Жена Леброна Джеймса призналась, что часто дралась в школе.

Жена суперзвезды « » Леброна Джеймса Саванна рассказала в подкасте, как в школе ей часто приходилось защищать себя и участвовать в драках.

«Мне приходилось защищаться. Я часто дралась. Были девушки, которым я почему-то не нравилась. Не знаю, почему я им не нравилась. Им не нравились все мои подруги, это было тяжело. Мы часто дрались.

Но часто я участвовала в драках только потому, что помогала подругам. Мне кажется, что это были не мои драки, потому что я была милой. Мне кажется, что я ладила со всеми», – рассказала Саванна Джеймс.