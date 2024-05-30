Телеведущий Майк Гринберг: «Энтони Эдвардс в течение следующих 10 лет выиграет больше чемпионатов, чем кто-либо другой»

Майк Гринберг считает Энтони Эдвардса самой яркой молодой звездой НБА.

«Вы можете говорить о , можете говорить о , можете говорить о , можете говорить о ком угодно. Человек, который в течение следующих 10 лет выиграет больше чемпионатов, чем кто-либо другой — это .

Если бы мне нужно было создать команду с кем-то из них прямо сейчас, я бы взял именно его. Ему 22 года. Он отличается на обеих сторонах площадки. Он преемник Майкла Джордана и . Он не притворяется, не пытается быть похожим на Майка и не пытается перенять менталитет Мамбы, он просто у него есть», — сказал телеведущий ESPN.