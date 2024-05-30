Телеведущий Майк Гринберг: «Энтони Эдвардс в течение следующих 10 лет выиграет больше чемпионатов, чем кто-либо другой»
Майк Гринберг считает Энтони Эдвардса самой яркой молодой звездой НБА.
«Вы можете говорить о Луке, можете говорить о Яннисе, можете говорить о Йокиче, можете говорить о ком угодно. Человек, который в течение следующих 10 лет выиграет больше чемпионатов, чем кто-либо другой — это Энтони Эдвардс.
Если бы мне нужно было создать команду с кем-то из них прямо сейчас, я бы взял именно его. Ему 22 года. Он отличается на обеих сторонах площадки. Он преемник Майкла Джордана и Кобе Брайанта. Он не притворяется, не пытается быть похожим на Майка и не пытается перенять менталитет Мамбы, он просто у него есть», — сказал телеведущий ESPN.