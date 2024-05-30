Телеведущий Майк Гринберг: «Энтони Эдвардс в течение следующих 10 лет выиграет больше чемпионатов, чем кто-либо другой»

Теги Майкл Джордан Кобе Брайант Миннесота НБА Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Энтони Эдвардс Баскетбол

Майк Гринберг считает Энтони Эдвардса самой яркой молодой звездой НБА.

«Вы можете говорить о Луке, можете говорить о Яннисе, можете говорить о Йокиче, можете говорить о ком угодно. Человек, который в течение следующих 10 лет выиграет больше чемпионатов, чем кто-либо другой — это Энтони Эдвардс.

Если бы мне нужно было создать команду с кем-то из них прямо сейчас, я бы взял именно его. Ему 22 года. Он отличается на обеих сторонах площадки. Он преемник Майкла Джордана и Кобе Брайанта. Он не притворяется, не пытается быть похожим на Майка и не пытается перенять менталитет Мамбы, он просто у него есть», — сказал телеведущий ESPN.

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13 комментариев
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как задолбало, честно, его возношение
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Ну, да, играя в Playstation может произойти всё что угодно..
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+10
Или не выиграет
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10 лет? Ну тогда Вемби
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пока что больше на приемника Уэстбрука похож, без негатива к Уэстбруку
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Какой преемник? Он в концовках матчей ПО по кольцу бросить боится.
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SGA. Молодой, стабильный скорер (лучший в лиге, имхо), в прайме, крутая команда с кучей активов, играет в гораздо менее травмаопасный баскетбол, чем Can’t Man
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Через 10 лет посмотрим, до того, пустой треп
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Ловкий прогноз. Легко забыть про него, за 10 лет то.
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Не говори гоп, пока не перепрыгнишь ..! Ночью посмотрим как Лютоволк справиться и сможет ли продлить серию для своей стаи !!!😂😂😂
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Ответ jakie
как задолбало, честно, его возношение
Сейчас нету суперзвезд американских. Джа сам себя уничтожил, Тейтем не такой яркий. Даже если выиграет кольцо и мвп, не будут его так рейтить в сми
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Ответ jakie
как задолбало, честно, его возношение
И главное резко — как рубильник переключили и поехало, потоком прям!
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