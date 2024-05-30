Джеди Осман: «Виктора Вембаньяму называют пришельцем. И это точно. Я не понимаю, как он так двигается»

Джеди Осман рассказал о звездном новичке «Сперс».

«Я много говорю с одноклубниками, особенно с . Он никогда не заявляет, что точно знает, что делает. Всегда слушает. Иногда дает советы.

Сначала мы не знали, как использовать его на паркете. Он такой высокий, что может поймать мяч, куда бы ты его не кинул. Мы начали понимать это примерно после Матча всех звезд.

Его называют пришельцем. И это точное наименование. Я не понимаю, как он так двигается, словно гораздо более низкорослый баскетболист. Его базовые навыки невероятны.

В некоторые моменты два-три человека выходят на кольцо. Он просто ждет их в краске, и они убегают. Никогда не видел ничего подобного.

тоже обладает такими способностями, но не до такой степени. Виктор совершенно особенный», – рассказал турецкий форвард « » в интервью.