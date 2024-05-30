Шакил О’Нил: «У меня были неровные отношения с Биллом Уолтоном. Иногда хотелось дойти до рукоприкладства. Но он просто хотел сделать меня лучше»
Шакил О’Нил рассказал об отношениях с Биллом Уолтоном.
«У меня были неровные отношения с Биллом Уолтоном. Потому что я был слишком чувствительным. Он делал для меня то, что я сейчас повторяю в сторону молодежи.
Он критиковал меня, иногда так сильно, что мне хотелось дойти до рукоприкладства. Но потом я начал слушать его и других легендарных «больших», и это позволило мне вырасти как игроку и человеку. Я встретился с Биллом в прошлом году. Мы обнялись, и он сказал, что всегда просто хотел сделать меня лучше», – заявил Шакил О’Нил.
А ваще, на ютубе есть разбор бифа между ним и Уолтоном. В двух словах, он не считал топовым центром его и советы от него никак не воспринимал. Кому интересно, смотреть тута: https://youtu.be/x6mdpajKuAc?si=9ZgnN-8Is5AlMfu8