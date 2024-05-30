Шакил О’Нил: «У меня были неровные отношения с Биллом Уолтоном. Иногда хотелось дойти до рукоприкладства. Но он просто хотел сделать меня лучше»

Шакил О’Нил рассказал об отношениях с Биллом Уолтоном.

«У меня были неровные отношения с . Потому что я был слишком чувствительным. Он делал для меня то, что я сейчас повторяю в сторону молодежи.

Он критиковал меня, иногда так сильно, что мне хотелось дойти до рукоприкладства. Но потом я начал слушать его и других легендарных «больших», и это позволило мне вырасти как игроку и человеку. Я встретился с Биллом в прошлом году. Мы обнялись, и он сказал, что всегда просто хотел сделать меня лучше», – заявил ’Нил.