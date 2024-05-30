Вокалист Pearl Jam Эдди Веддер попрощался с Биллом Уолтоном и посвятил ему первую песню на концерте в Сиэтле

Pearl Jam почтили память ушедшей из жизни легенды НБА.

умер в возрасте 71 года после длительной борьбы с раком.

Концерт группы Pearl Jam в Сиэтле начался с прощания с членом Зала славы.

«Мы проснулись вчера и узнали печальные новости о том, кого встречали много раз и каждый раз оставались под впечатлением. Он был большим человеком с большим сердцем, следовавшим путем мира и любви.

Спасибо за энергию добра, которую ты излучал. Пожелай нам удачи здесь внизу. У тебя точно все в порядке», – заявил вокалист группы Эдди Веддер.

Pearl Jam посвятили Уолтону песню «Man of the Hour» из фильма «Большая рыба», которую исполнили на фоне старой фотографии баскетболиста с концерта группы.