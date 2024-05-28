Карим Абдул-Джаббар о смерти Билла Уолтона: «В этом мире стало намного тяжелее»

Карим Абдул-Джаббар отреагировал на смерть Билла Уолтона.

«Умер мой очень близкий друг, товарищ по UCLA и оппонент в НБА Билл Уолтон.

И в этом мире стало намного тяжелее.

На площадке Билл был жестким игроком, но за ее пределами он не мог почувствовать себя счастливым, если не делал все возможное, чтобы осчастливить всех вокруг себя.

Он был лучшим из нас», – написал легендарный игрок НБА.

ушел из жизни в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком.