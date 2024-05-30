Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Бурк» сыграет с «Монако», «Виллербан» встретится с «Парижем»

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

« » примет « », « » постарается завершить серию с « ».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертые матчи

« » ведет в серии – 2-1

« » ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.