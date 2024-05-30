Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Бурк» сыграет с «Монако», «Виллербан» встретится с «Парижем»

Теги результаты чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Монако Париж Бурк Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

«Бурк» примет «Монако», «Виллербан» постарается завершить серию с «Парижем».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертые матчи

Бурк – Монако
Дата проведения
30 мая, 22.05, «Ekinox»
Онлайн матча

«Монако» ведет в серии – 2-1

АСВЕЛ Виллербан – Париж
Дата проведения
30 мая, 22.05, «Астробаль»
Онлайн матча

«Виллербан» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Монако 🤘🤘🤘
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий