Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Бурк» сыграет с «Монако», «Виллербан» встретится с «Парижем»
Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.
«Бурк» примет «Монако», «Виллербан» постарается завершить серию с «Парижем».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 30 мая, 22.05, «Ekinox»
«Монако» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 30 мая, 22.05, «Астробаль»
«Виллербан» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.