Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Париж» – «Виллербан», «Монако» встретится с «Бурком»

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

Во вторых матчах полуфинальных серий «Париж» примет « », «Монако» дома встретится с « ».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Вторые матчи

Париж – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 25 мая, 19.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle» Онлайн матча

« » ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.