Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Париж» – «Виллербан», «Монако» встретится с «Бурком»
Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.
Во вторых матчах полуфинальных серий «Париж» примет «Виллербан», «Монако» дома встретится с «Бурком».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 25 мая, 19.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
«Монако» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 25 мая, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
«Париж» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.