«Селтикс» рассчитывают на возвращение Кристапса Порзингиса к 1-му матчу финальной серии

Кристапс Порзингис может вернуться к началу финальной серии плей-офф НБА.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, « » предпочитает придерживаться консервативного подхода к восстановлению и планирует активизировать форварда к 1-му матчу финальной серии плей-офф НБА.

Порзингис не играет с 30 апреля из-за растяжения правой камбаловидной мышцы.

В понедельник «Бостон» победил «Индиану» в 4-м матче финала Восточной конференции (4-0) и вышел в финал , где встретится с победителем серии «Даллас» – «Миннесота» (4-0).