«Селтикс» рассчитывают на возвращение Кристапса Порзингиса к 1-му матчу финальной серии

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис может вернуться к началу финальной серии плей-офф НБА.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Бостон» предпочитает придерживаться консервативного подхода к восстановлению Порзингиса и планирует активизировать форварда к 1-му матчу финальной серии плей-офф НБА.

Порзингис не играет с 30 апреля из-за растяжения правой камбаловидной мышцы.

В понедельник «Бостон» победил «Индиану» в 4-м матче финала Восточной конференции (4-0) и вышел в финал НБА, где встретится с победителем серии «Даллас» – «Миннесота» (4-0).

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3 комментария
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Автор статьи уже знает, какой финал будет
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+7
> где встретится с победителем серии «Даллас» – «Миннесота» (4-0).

Но ведь четвёртый матч только сегодня?
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Миннесота прочитав название статьи, сдала билеты и не едет в Даллас. Нафига деньги тратить на проезд, если уже все итак ясно.Всё, сегодня кина не будет...
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