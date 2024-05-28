«Селтикс» рассчитывают на возвращение Кристапса Порзингиса к 1-му матчу финальной серии
Кристапс Порзингис может вернуться к началу финальной серии плей-офф НБА.
По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Бостон» предпочитает придерживаться консервативного подхода к восстановлению Порзингиса и планирует активизировать форварда к 1-му матчу финальной серии плей-офф НБА.
Порзингис не играет с 30 апреля из-за растяжения правой камбаловидной мышцы.
В понедельник «Бостон» победил «Индиану» в 4-м матче финала Восточной конференции (4-0) и вышел в финал НБА, где встретится с победителем серии «Даллас» – «Миннесота» (4-0).
Но ведь четвёртый матч только сегодня?