Рич Пол не рассматривает вариант двустороннего контракта для Бронни Джеймса
Рич Пол рассчитывает на полноценное соглашение для Бронни Джеймса.
Агент не рассматривает вариант подписания двустороннего контракта.
«Когда речь заходит о таланте, структуре и базовых навыках, Бронни может продемонстрировать все это. Он может стать важной частью команды НБА. Возможно, попасть на Матч всех звезд.
Нужна только одна правильная команда. Он способен защищаться, читать игру, бросать мяч. Хорош атлетически. У него подходящий характер. Он не изменится, получив миллионы долларов.
Нам не нужна красная дорожка на входе. Мы собираемся завоевать право быть в лиге, независимо от ожиданий других людей.
Его место на драфте оценивают очень по-разному. Некоторые говорят о 20-40-х позициях. Некоторые о 30-50-х. Кто-то считает, что он не будет выбран.
Но я не собираюсь подписывать Бронни на двусторонний контракт. Команды знают точно, что я не сделаю этого», – рассказал Пол.