Рич Пол не рассматривает вариант двустороннего контракта для Бронни Джеймса

Рич Пол рассчитывает на полноценное соглашение для Бронни Джеймса.

Агент не рассматривает вариант подписания двустороннего контракта.

«Когда речь заходит о таланте, структуре и базовых навыках, Бронни может продемонстрировать все это. Он может стать важной частью команды . Возможно, попасть на Матч всех звезд.

Нужна только одна правильная команда. Он способен защищаться, читать игру, бросать мяч. Хорош атлетически. У него подходящий характер. Он не изменится, получив миллионы долларов.

Нам не нужна красная дорожка на входе. Мы собираемся завоевать право быть в лиге, независимо от ожиданий других людей.

Его место на драфте оценивают очень по-разному. Некоторые говорят о 20-40-х позициях. Некоторые о 30-50-х. Кто-то считает, что он не будет выбран.

Но я не собираюсь подписывать на двусторонний контракт. Команды знают точно, что я не сделаю этого», – рассказал Пол.