Джейлен Браун: «Селтикс» стали другой командой по сравнению с прошлыми сезонами»

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Джейлен Браун сказал, что «Селтикс» изменились с 2022 года, когда были в финале.

В этом сезоне «Бостон» вернулся в финальную серию НБА, где сойдется с победителем в паре «Миннесота» – «Даллас» (1-3).

«Мы стали другой командой по сравнению с прошлым сезоном и сезоном, который был до этого. Знаю, что все хотят и дальше связывать нас с тем, что происходило в прошлом, но каждый год у нас другая команда, разные тренеры, за последние пять лет у нас было, кажется, три тренера. И все же люди хотят видеть все так, будто ничего не изменилось, все то же самое, то же самое.

Время идет, опыт накапливается. Мы готовы показать все самое лучшее», – заявил свингмен «Бостона».

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