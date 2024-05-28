Джейлен Браун: «Считаю себя одним из лучших двусторонних игроков»

Джейлен Браун оценил свое место в НБА.

По словам баскетболиста «Селтикс», его огорчило невключение в символические пятерки сезона по игре в защите.

«Считаю себя одним из лучших двусторонних игроков периметра, защитников в баскетболе. Мне кажется, я должен быть в символических пятерках по игре в защите, этот момент расстроил меня, наверное, сильнее всего.

Подобравшись с течением времени к нынешнему моменту, я перестал испытывать лишние волнения и принял все как есть. Если команда ценит меня, мой город и семья ценят меня, это означает, что все нормально», – заявил .

Джейлен признан MVP финальной серии Восточной конференции.