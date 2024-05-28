Джейлен Браун избежал неспортивного после жесткого фола на Ти Джей Макконнелле

Джейлен Браун избежал неспортивного после жесткого фола .

Свингмен « » попал рукой по лицу защитника «Индианы» после того, как тот подобрал мяч.

Игрок «Пэйсерс» в результате неудачно приземлился на спину. После просмотра повтора судьи решили, что должен быть наказан обычным фолом. Арена встретила объявление рефери недовольным гулом и свистом.

«Селтикс» победили 105:102 (4-0) и вышли в финал .