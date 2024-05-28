Джейлен Браун избежал неспортивного после жесткого фола на Ти Джей Макконнелле

Теги Бостон Индиана НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Зак Зарба Ти Джей Макконнелл Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун избежал неспортивного после жесткого фола .

Свингмен «Бостона» попал рукой по лицу защитника «Индианы» Ти Джей Макконнелла после того, как тот подобрал мяч.

Игрок «Пэйсерс» в результате неудачно приземлился на спину. После просмотра повтора судьи решили, что Браун должен быть наказан обычным фолом. Арена встретила объявление рефери Зака Зарбы недовольным гулом и свистом.

«Селтикс» победили 105:102 (4-0) и вышли в финал НБА.

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5 комментариев
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хорошо хоть Макконнеллу не дали фол в нападении, а то чуть МВП не укусил, ещё и паркет хотел поломать
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Если это СПОРТИВНЫЙ фол, то явно из другого вида спорта.
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Если бы это был Грин, то его бы лет на 10 посадили, и все бы тут возмущались, а Браун всё типа нормалёк ,
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Ответ anton18578
хорошо хоть Макконнеллу не дали фол в нападении, а то чуть МВП не укусил, ещё и паркет хотел поломать
Спрятал мяч за свою голову, негодник! И прыгал высоко, не дотянуться! Спровоцировал, короче говоря. Недоброе замыслил против МВП.
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Ответ leon01
Если бы это был Грин, то его бы лет на 10 посадили, и все бы тут возмущались, а Браун всё типа нормалёк ,
Неуместное сравнение. Здесь умышленный удар в лицо?
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