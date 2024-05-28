Джейлен Браун избежал неспортивного после жесткого фола на Ти Джей Макконнелле
Джейлен Браун избежал неспортивного после жесткого фола .
Свингмен «Бостона» попал рукой по лицу защитника «Индианы» Ти Джей Макконнелла после того, как тот подобрал мяч.
Игрок «Пэйсерс» в результате неудачно приземлился на спину. После просмотра повтора судьи решили, что Браун должен быть наказан обычным фолом. Арена встретила объявление рефери Зака Зарбы недовольным гулом и свистом.
«Селтикс» победили 105:102 (4-0) и вышли в финал НБА.