Показатели «Миннесоты» лучше во всех категориях, когда Руди Гобер находится на площадке
Эксперт продемонстрировал влияние Руди Гобера на показатели «Миннесоты».
Показатели «Тимбервулвс» в финале Западной конференции против «Далласа» (0-3) лучше во всех категориях, когда центровой Руди Гобер находится на площадке.
Атакующий рейтинг «Миннесоты» на 17 очков выше, когда Гобер в игре. Защитный рейтинг команды на 5 очков хуже, когда француз находится на скамейке.
Примечательно, что результативность Энтони Эдвардса почти в два раза выше, когда Гобер на площадке.