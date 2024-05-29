Показатели «Миннесоты» лучше во всех категориях, когда Руди Гобер находится на площадке

Эксперт продемонстрировал влияние Руди Гобера на показатели «Миннесоты».

Показатели «Тимбервулвс» в финале Западной конференции против « » (0-3) лучше во всех категориях, когда центровой находится на площадке.

Атакующий рейтинг «Миннесоты» на 17 очков выше, когда Гобер в игре. Защитный рейтинг команды на 5 очков хуже, когда француз находится на скамейке.

Примечательно, что результативность почти в два раза выше, когда Гобер на площадке.