Показатели «Миннесоты» лучше во всех категориях, когда Руди Гобер находится на площадке

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Эксперт продемонстрировал влияние Руди Гобера на показатели «Миннесоты».

Показатели «Тимбервулвс» в финале Западной конференции против «Далласа» (0-3) лучше во всех категориях, когда центровой Руди Гобер находится на площадке.

Атакующий рейтинг «Миннесоты» на 17 очков выше, когда Гобер в игре. Защитный рейтинг команды на 5 очков хуже, когда француз находится на скамейке.

Примечательно, что результативность Энтони Эдвардса почти в два раза выше, когда Гобер на площадке.

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3 комментария
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ахаха, хороший ответ всяким Перкинсам тупым
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Ответ pele_kan
ахаха, хороший ответ всяким Перкинсам тупым
Да ладно, как хейтили Руди, так и будут хейтить... Скажут, эта статистика командная и не показатель
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В какую сторону теперь вертеть диван? Я уже запутался.
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